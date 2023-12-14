Мир 14 декабря 2023, 22:49 Россию в Словакии назвали единственным государством, способным противостоять Западу Экс-премьер Словакии Чарногурский: РФ единственная может бросить вызов Западу Pixabay

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Россия — единственная страна в мире, которая может противостоять Западу. Об этом в интервью Hlavný dennik заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. <…> Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — отметил словацкий экс-премьер.

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Чарногурский заявил, что после провала США на Украине доллар утратит статус мировой расчетной единицы, Штаты ожидает экономический упадок. Политик считает, что развал НАТО не за горами. Экс-премьер отметил, что Россия закономерно отреагировала на угрозу альянса и приняла меры.

В Словакии также признали, что вылет украинских истребителей с авиабаз НАТО в Европе Россия сочтет как прямое участие в конфликте. Эскалация может привести к Третьей мировой войне.