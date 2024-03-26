Мир 26 марта 2024, 17:10 Массовую рассылку с призывом к терактам зафиксировали в Белоруссии МВД Белоруссии предупредило о рассылке в Telegram с призывами к терактам РИА «Новости»

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Белорусские школьники и студенты получили сообщения от неизвестных лиц в Telegram с призывами к организации терактов, стрельбе в торговых центрах и минированию зданий. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В ведомстве призвали всех, кто получил подобные сообщения, не поддаваться на провокации. О всех подобных фактах необходимо сообщать правоохранителям, а авторов сообщений блокировать и отправлять жалобу администрации мессенджера.

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МВД Белоруссии также обратилось к родителям школьников с просьбой провести профилактические беседы об опасности общения с незнакомцами в интернете. В ведомстве напомнили, что даже простые призывы к терактам являются уголовным преступлением.

Всплеск рассылки фейковой информации возник в России после теракта в Crocus City Hall. Еще до поимки участников нападения ряд Telegram-каналов опубликовал сводку о розыске трех жителей Ингушетии. Как выяснилось позже, все они входили в террористическую группу, ликвидированную несколько недель назад.