Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Турции
Anadolu: 43 человека пострадали и один погиб в ДТП с автобусом с грузовиком в Турции
Пассажирский автобус врезался в грузовик в турецком городе Ушак сегодня около 03:00. Один человек погиб, еще 43 пострадали, сообщило агентство Anаdоlu.
Жертвой аварии стал мужчина, работавший «помощником в автобусе», уточнило издание. Ранены 41 пассажир и два водителя автобуса.
На место происшествия приехал губернатор Ушака Туран Эргун. Он сделал заявление о ДТП для журналистов.
«Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. К сожалению, в аварии погиб один человек. Свыше 40 раненых были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы „Озтан“», — привело издание слова губернатора.
Тяжелораненых нет. По дороге, где случилась авария, пока обеспечили одностороннее движение. Прокуратура уже начала расследование по факту происшествия.