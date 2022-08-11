Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Турции

Пассажирский автобус врезался в грузовик в турецком городе Ушак сегодня около 03:00. Один человек погиб, еще 43 пострадали, сообщило агентство Anаdоlu.

Жертвой аварии стал мужчина, работавший «помощником в автобусе», уточнило издание. Ранены 41 пассажир и два водителя автобуса.

На место происшествия приехал губернатор Ушака Туран Эргун. Он сделал заявление о ДТП для журналистов.

«Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. К сожалению, в аварии погиб один человек. Свыше 40 раненых были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы „Озтан“», — привело издание слова губернатора.

Тяжелораненых нет. По дороге, где случилась авария, пока обеспечили одностороннее движение. Прокуратура уже начала расследование по факту происшествия.