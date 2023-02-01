01 февраля 2023, 02:34
Массовая забастовка учителей пройдет в Великобритании
Financial Times: участниками протестов в Британии станут свыше 500 тысяч человек
Самая крупная за десятилетие забастовка состоится в Великобритании в среду. Ожидается, что с требованиями повышения заработной платы могут выйти до полумиллиона человек, сообщило Financial Times.
По данным британских СМИ, основную группу бастующих составят сотрудники сферы образования. Более 300 тысяч учителей выйдут на пикеты в Англии и Уэльсе. Забастовка педагогов затронет более 23 тысяч школ. Их поддержат 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов.
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Кроме того, в протестной акции в среду будут участвовать не меньше 100 тысяч британских госслужащих, что станет крупнейшей за много лет стачкой работников государственного сектора. Участниками забастовки станут сотрудники из 123 организаций, в том числе из многих министерств, правительственных ведомств, агентств и управлений.
В демонстрациях примут участие десятки тысяч сотрудников транспортного сектора, в частности машинисты из профсоюза ASLEF и члены профсоюза RMT из 14 железнодорожных компаний. К ним присоединятся около 1,9 тысячи водителей автобусов в Лондоне.
В первых числах января британские железнодорожные рабочие устроили пятидневную забастовку. Железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT требовал, чтобы сотрудникам повысили зарплаты.
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