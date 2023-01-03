Мир 03 января 2023, 04:31 Железнодорожники устроили пятидневную забастовку в Британии Daily Mail: железнодорожники устроили пятидневную забастовку в Британии Unsplash

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Британские железнодорожные рабочие устроили пятидневную забастовку. Она может привести к отмене порядка 80 тысяч поездов, написало издание Daily Mail.

Забастовка железнодорожников началась в Британии во вторник, 3 января. В течение пяти дней на работу не выйдут около 40 тысяч человек. Железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT требует, чтобы сотрудникам повысили зарплаты, а также защитили их от сокращений. Забастовка может стать причиной отмены более 60 тысяч поездов.

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В четверг, 5 января, к протестной акции присоединятся представители Объединенного общества машинистов электровозов и водителей пожарных машин. Их забастовка приведет к отмене еще 18 тысяч поездов.

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«[Эта неделя станет] самой опустошительной для британских железных дорог за жизнь целого поколения», — заявил источник издания.

Ситуацию осложнит и решение обслуживающих автотрассы работников тоже остаться дома. Как отметили журналисты, многодневная забастовка совпадает с завершением праздников, когда миллионы людей возвращаются на работу из каникул и отпусков.