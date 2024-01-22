Мир 22 января 2024, 03:04 «Масштабная зачистка». Депутат Рады раскрыл, как Зеленский расправляется с оппонентами Нардеп Дубинский: на Украине началась масштабная политическая зачистка РИА «Новости»

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На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, одна из главных целей которой — бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене. Сообщение парламентария появилось в его Telegram-канале, который Дубинскому помогают вести адвокаты.

В своем посте депутат прокомментировал задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы. По его словам, это начало «более масштабной операции по политической зачистке» и удар по главному оппоненту Зеленского Петру Порошенко. Дубинский обратил внимание, что Мазепа — друг соратника Порошенко Бориса Ложкина.

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«Полагаю, ключевой интерес для ГБР (госбюро расследований Украины), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего „гетьмана“ отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль–март», — заявил Дубинский.

Парламентарий выразил уверенность, что это будет сделано, чтобы не допустить оппозицию к участию в коалиционном правительстве, которое придется создать в марте–апреле после истечения президентского срока Зеленского.

Ранее киевский суд арестовал брата главы инвестиционной компании Concorde Capital Юрия Мазепу по подозрению в участии в преступной группировке. Его отправили в СИЗО под залог в 44 миллиона гривен (это свыше 117 тысяч долларов).

До этого суд арестовал самого главу компании Concorde Capital Игоря Мазепу по подозрению в махинациях с землей. По версии следствия, он организовал незаконную сделку, чтобы построить элитное жилье рядом с Киевской ГЭС. Бизнесмена могут выпустить под залог в размере 349 миллионов гривен, или 9,2 миллиона долларов.