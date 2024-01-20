Мир 20 января 2024, 14:13 Брата украинского банкира Мазепы отправили в СИЗО Киевский суд арестовал брата банкира Мазепы по делу о преступной организации Volodymyr Tarasov / Global Look Press

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Брата главы инвестиционной компании Concorde Capital Юрия Мазепу арестовали на Украине. Меру пресечения выбрал суд в Киеве, сообщил местному телеканалу «Общественное» адвокат Артем Крикун-Труш.

Альтернативой аресту суд предложил залог в 44 миллиона гривен — свыше 117 тысяч долларов.

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«Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу», — уточнил Крикун-Труш.

Юрия Мазепу, по данным адвоката Тараса Пошиванюка, заподозрили в участии в преступной группировке. Подробностей правозащитник не привел, но добавил, что брата мужчины обвинили по «воровской статье». Игоря Мазепу могут привлечь к ответственности за создание, руководство преступным сообществом или участие в нем.

«Это так называемая воровская статья. <…> Бизнесмена, инвестора почти приравняли к вору в законе, если проводить определенные аналогии», — пояснил юрист.

Сторона защиты с позицией обвинения не согласилась и планирует предоставить собранные по делу доказательства.

По данным украинского издания «Страна», главу компании Concorde Capital Игоря Мазепу арестовали по подозрению в махинациях с землей. Следствие предполагает, что он организовал незаконную сделку, чтобы построить элитное жилье рядом с Киевской ГЭС. Суд столицы Украины дал возможность внести за него залог в размере 349 миллионов гривен, или 9,2 миллиона долларов.