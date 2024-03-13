Мир 13 марта 2024, 23:29 «Масштабная резня». Раскрыто отношение Сырского к украинцам InfoBRICS: украинские солдаты боятся приказов Сырского на фронте РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ испытывают страх из-за того, что им приходится подчиняться главкому Александру Сырскому, который готов бросать людей в «мясорубку». Об этом написал аналитик InfoBRICS Драго Боснич.

«Украинский народ прекрасно осознает масштабы резни, в которую его втянула НАТО. Особенно это коснулось солдат, поэтому они так боятся, что ими командует Сырский», — указал он.

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По словам Боснича, бойцы ВСУ запомнили, как Сырский отправлял людей в «мясорубку» под Дебальцево и Артемовском, но победы в этих сражениях не добился. Поэтому он получил прозвище «мясник».

Но самым трагичным в нынешнем положении ВСУ является то, что подход Сырского ведет к уничтожению самых мотивированных солдат, которых заменят необученными призывниками с низким моральных духом, резюмировал обозреватель.

Ранее Сырский доложил об обстановке по всей линии боевого соприкосновения, отметив, что российская армия продолжает наступать.