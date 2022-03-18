Десант под вражеским огнем. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы Ка-52

Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, которые обеспечивали высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Видеоролик появился в Telegram-канале РИА «Новости».

Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.

Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Десантирование прошло без потерь, указали в Минобороны.

Российские военные с 24 февраля проводят специальную операцию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, ее цели — демилитаризация и денацификация соседней страны. При помощи высокоточного оружия ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.