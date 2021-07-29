«Маски вниз, головы вверх». Антипрививочники перекрыли центр Братиславы

В столице Словакии сотни людей вышли протестовать против вакцинации от коронавируса и ущемления прав непривитых. Участники митинга перекрыли несколько улиц в центре Братиславы. Об этом сообщил телеканал Ta3.

Около 600 человек собрались на акции протеста против вакцинации в Братиславе. Они собрались перед президентским дворцом. Недовольные политикой властей выступили против того, чтобы непривитых людей ограничивали в правах, а вакцинированным предоставляли привилегии. Они назвали это геноцидом. Митингующие критиковали президента Словакии Зузану Чапутову, а также членов правительства и парламента.

«Маски вниз, головы вверх!» — скандировали протестующие.

Некоторые держали в руках плакаты с надписями: «Вакцина — это убийство» и «Апартеид».

После полудня участники акции заблокировали движение на нескольких улицах в центре столицы. Из-за митинга пришлось изменить маршруты общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Словакии отменят обязательный карантин при въезде в страну для тех, кто полностью привился от коронавируса.

За минувшие сутки в Словакии выявили 82 новых случая заражения.