С 19 июля власти Словакии намерены отменить карантин при въезде в страны для полностью вакцинированных. Ими будут считаться те, кто получил вторую дозу вакцины не позднее, чем за две недели до пересечения границы. Ранее въезжающих отравляли на двухнедельную домашнюю изоляцию.

Об этом сообщило Словацкое радио. К привитым будут приравниваться те, кто переболел коронавирусом и был привит первой дозой препарата не позднее, чем за две недели до въезда. Остальных граждан будут отправлять на домашнюю изоляцию.

Проезд по словацкой территории без ограничений возможен только при условии выезда из республики в течение восьми часов после въезда. Остановки транспорта разрешены только для дозаправки топливом.

В Словакии был зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта». Им заразился пациент, побывавший в Санкт-Петербурге на чемпионате мира по футболу.