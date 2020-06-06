Маски для бассейна изобрели в Японии. В них коронавирус не страшен

В Японии уже открыли общественные бассейны. Власти посчитали, что риск заразиться в такой воде минимальный из-за хлорки. Особо находчивые придумали и выпустили специальные маски для плавания. Об этом сообщило местное издание Asahi.

Они могут защитить, к примеру, тренеров и учеников, которым приходится находиться друг с другом на минимальном расстоянии, от чего риск заражения все же есть.

Маски не только выполняют функцию протектора, но и не намокают и не соскальзывают с лица во время заплыва.

Маски даже прошли проверку санитарными службами, и их одобрила ассоциация клубов для плавания. Правда, цена за такую защиту немаленькая: комплект из 10 штук стоит около 260 долларов.

Ранее специалисты призвали жителей Японии снимать защитные маски во время высоких температур на улице, но обязательно соблюдать социальную дистанцию. В стране стоит жара до 32 градусов.