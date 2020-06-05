Японцев призвали снимать защитные маски с приходом жары
Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары призывают сограждан снимать защитные маски на улице. Однако напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
В пятницу в Японии прохладную погоду мая сменила по-настоящему летняя жара. Еще до полудня в префектуре Гифу столбик термометра поднялся выше 32 градусов, в Фукусиме — до 31, в Токио до 29,7.
Отмечается, что, в связи с этим специалисты рекомендовали избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать средство индивидуальной защиты на улице с сохранением социальной дистанции между людьми.