Японцев призвали снимать защитные маски с приходом жары

В пятницу в Японии прохладную погоду мая сменила по-настоящему летняя жара. Еще до полудня в префектуре Гифу столбик термометра поднялся выше 32 градусов, в Фукусиме — до 31, в Токио до 29,7.

Отмечается, что, в связи с этим специалисты рекомендовали избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать средство индивидуальной защиты на улице с сохранением социальной дистанции между людьми.