Мир 16 мая 2023, 01:20 Маска вызвали в суд по делу банка JP Morgan Chase и Эпштейна — СМИ СNBC: Маска вызвали в суд Виргинских островов по делу банка JP Morgan Chase и Эпштейна YouTube

Читать 360tv в

Предпринимателя Илона Маска вызвали в суд власти Виргинских островов. Основанием послужило дело против одного из крупнейших банков США P Morgan Chase, который обвинили в содействии финансисту Джеффри Эпштейну, торговавшему несовершеннолетними. Об этом сообщила телекомпания СNBC.

По данным американских СМИ, суд обосновал вызов Маска предположением, что Эпштейн мог «ссылаться или пытаться сослаться» на миллиардера в ходе взаимодействия с банком.

Реклама

В материалах суда сказано, что повестку Маску пытались вручить с 28 апреля, также не получили ответа на запрос от его представителей.

Власти Виргинских островов возбудили дело против JP Morgan Chase на том основании, что банк взаимодействовал с финансистом Эпштейном в течение 15 лет, и даже тогда, когда их клиента обвинили в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Эпштейна задержали в июле 2019 года, в августе финансист покончил с собой в тюремной камере.

Знакомство с Эпштейном стало причиной развода Мелинды и Билла Гейтса, считают знакомые пары.