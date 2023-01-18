Транспорт 18 января 2023, 23:12 Автоэксперт Осипов рассказал, с чем связано обилие исков против Tesla Автоэксперт Осипов заявил, что рост числа исков против Tesla не испортит репутацию фирмы

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Все большее количество автомобилистов в США начали подавать иски против компании Tesla. На данный момент один иск уже поступил в работу и еще четыре обращения готовятся. Автоэксперт Олег Осипов рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, ситуацию можно объяснить безработицей среди юристов. Иски против компании стали способом найти работу. Как пояснил Осипов, происходящее вряд ли отразится на репутации компании.

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«Не думаю, что Tesla проиграет, хотя может и проиграть. На репутации компании это никак не отразится», — подчеркнул Осипов.

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