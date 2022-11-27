Мир 27 ноября 2022, 05:05 Маск заявил о готовности поддержать республиканца Десантиса на президентских выборах Википедия

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что готов поддержать республиканца Рона Десантиса на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом он написал в Twitter.

Как подчеркнул миллиардер, он уже выбирал демократа Барака Обаму и голосовал за Джо Байдена, хоть и не с большим желанием. При этом он мог выбрать республиканца Дональда Трампа, но не стал этого делать. По словам Маска, в основе сильной демократии лежит свобода слова, которая должна иметь приоритет.

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«Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался», — отметил миллиардер.

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Под постом один из пользователей поинтересовался, поддержал бы Маск на выборах губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Предприниматель ответил на вопрос положительно.

Ранее опрос показал, что бывший президент США Дональд Трамп начал терять популярность среди республиканцев. Если месяц назад за него проголосовали бы 55% человек, то сейчас эта цифра снизилась до 46%.