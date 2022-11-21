Мир 21 ноября 2022, 02:27 Дональд Трамп стал терять популярность среди республиканцев Экс-президент США Трамп за месяц стал на 9% менее популярным среди республиканцев РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп теряет популярность среди сторонников республиканской партии, хотя и сохраняет лидерство. По мнению «Коммерсанта», серьезным соперником Трампа может стать губернатор Флориды Рон Десантис. Однако он еще не объявлял о своем желании участвовать в президентской гонке.

Опрос Harvard/Harris наглядно демонстрирует, как меняются настроения избирателей. Месяц назад за Трампа проголосовали бы 55% республиканцев, а сегодня эта цифра опустилась до 46%. Экс-президент потерял 9%. Вместе с тем популярность Десантиса за эти дни существенно выросла — с 17% до 28%.

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По мнению авторов статьи, эта тенденция не предвещает Трампу ничего хорошего, его путь к Белому Дому будет непростым.

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Семь лет назад стать ближе к народу и завоевать их голоса бывшему лидеру США помогли соцсети, в частности, Twitter. Однако после победы на выборах нынешнего главы государства Джо Байдена аккаунт Трампа навсегда заблокировали.

20 ноября новый владелец Twitter Илон Маск отменил блокировку после проведения публичного голосования. С момента разморозки страницы на Трампа подписались более 25 миллионов пользователей.