Мир 28 февраля 2023, 04:15 Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты Bloomberg: Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты flickr

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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск снова занял первую позицию рейтинга самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg. На сегодняшний день состояние предпринимателя оценивается в 187,1 миллиарда долларов.

Владелец Tesla и SpaceX обошел в рейтинге президента группы компаний LVMH Бернара Арно. Его состояние оценивается в 185,3 миллиарда долларов.

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Активы Маска, как указало Bloomberg, выросли благодаря росту цен на акции Tesla почти на 70%. Также увеличению активов предпринимателя способствовал и рост спроса на электромобили компании, который произошел после снижения их стоимости.

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В середине февраля самым влиятельным человеком в Дубае журнал Arabian Business признал Павла Дурова. Состояние создателя Telegram составляет 15,1 миллиарда долларов. В заслугах у бизнесмена, помимо создания мессенджера, значится также и создание социальной сети «ВКонтакте». В рейтинге Дуров обогнал президента авиакомпании Emirates Тима Кларка и основателя крупнейшей строительной компании Emaar Мохамеда Алаббара.