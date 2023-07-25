Мир 25 июля 2023, 08:07 Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes Forbes: миллиардер Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира flickr.com

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Миллиардер, основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена увеличилось на 4,2 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 240,7 миллиарда.

Ранее он уступил пальму первенства президенту группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно из-за резкого падения акций Tesla (23% из них принадлежат Маску). Квартальный отчет компании не понравился инвесторам, и за день ее владелец обеднел почти на 20 миллиардов долларов. Компания продемонстрировала самую низкую операционную прибыль за два года.

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Однако накануне, 24 июля, Tesla удалось восстановить позиции на бирже, ее акции выросли на 2,5%. Теперь Арно, чье состояние оценивают в 234,6 миллиарда долларов, спустился на вторую строчку.

В пятерке лидеров рейтинга остались основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон и основатель Microsoft Билл Гейтс.