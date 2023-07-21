Деньги 21 июля 2023, 12:08 Едва не потерял первое место. Илон Маск обеднел почти на $20 млрд за день Forbes: Маск лишился $18,4 млрд за день после не понравившегося инвесторам отчета Tesla Unsplash

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Американский инженер и предприниматель Илон Маск потерял 18,4 миллиарда долларов за день после отчета компании Tesla, который не понравился инвесторам. Об этом сообщил американский Forbes.

Производитель электромобилей представил отчет за второй квартал 2023 года. Цифры разочаровали инвесторов, после чего акции автоконцерна упали почти на 10%.

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Tesla показала самую низкую операционную прибыль с 2021 года. Рентабельность продаж электромобилей компании рухнула до многолетнего минимума в 18,1%. Из-за этих показателей инвесторы начали опасаться, что концерн не сможет и дальше уверенно расширять бизнес.

Маску принадлежит доля 13% в Tesla. Она отвечает приблизительно за 60% всего капитала бизнесмена.

После падения стоимости акций состояние предпринимателя сократилось до 238,4 миллиарда долларов за день. Цифры появились в рейтинге Forbes, который обновляется в реальном времени.

Основатель SpaceX оказался близок к потере первого места в топе. Теперь состояние Маска всего на 3,2 миллиарда долларов больше капитала владельца холдинга LVMH Бернара Арно — второго богатейшего человека в мире.

На конференции, на которой он представил отчет Tesla, гендиректор компании признался, что не понимает изменения в мировой экономике. Ее состояние Маск назвал турбулентным.