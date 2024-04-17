Мир 17 апреля 2024, 08:22 Маск ужаснулся из-за огромного числа нелегальных мигрантов в США Илон Маск назвал безумием миграционную политику Белого дома Stringer/dpa / Global Look Press

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал миграционную политику правительства США, из-за которой на территорию страны за последние три года проникли более семи миллионов нелегалов. Об этом сообщила газета New York Post.

Предприниматель прокомментировал репортаж американской журналистки Эшли Сент-Клер о прошедших в Нью-Йорке протестах, в которых участвовали более тысячи нелегальных мигрантов.

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Маск подчеркнул, что сам когда-то был иммигрантом и хорошо относится к легальной иммиграции. Он напомнил о невероятно большом числе нелегалов и отметил, что действия Белого дома могут привести к катастрофе.

«Очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие», — указал бизнесмен.

Ранее Маск предупредил Белый дом, что миграционный кризис может привести к новому теракту, сравнимому по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Бизнесмен указал, что часть нелегальных мигрантов приезжает в США с враждебными намерениями.