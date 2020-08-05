Маск успешно испытал прототип космического корабля для колонизации Марса

Очередной прототип корабля Starship для межпланетных полетов успешно испытали в США. Его создала компания Илона Маска SpaceX с прицелом на колонизацию Марса в будущем.

Как сообщил сайт Space.com, запуск состоялся 4 августа в деревне Бока-Чика (штат Техас) в 18:57 по местному времени (02:57 5 августа по московскому времени).

Прототип корабля Starship SN5 запустили на высоту 150 метров. Он успешно приземлился после недолгого испытательного полета. На борту прототипа людей не было.

После этого Маск на своей странице в Twitter заявил, что полеты на Марс — это реальность.

Предыдущие испытания прототипов этого корабля заканчивались неудачей. Их разрывало во время тестов на герметичность при помощи жидкого азота. В мае 2020 года один из вариантов Starship взорвался из-за утечки топлива.

Starship — это часть транспортной системы, над созданием которой сейчас трудятся специалисты SpaceX. По задумке Маска, в связке с тяжелой многоразовой ракетой Super Heavy корабль будет доставлять экипажи и грузы на Луну и Марс.