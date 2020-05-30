Третий прототип Starship Илона Маска взорвался при испытаниях. Видео

Компания SpaceX проводила огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Спустя некоторое время после теста возникла утечка топлива и прототип взорвался.

В апреле прототип Starship SN1 разорвало во время испытаний второй ступени ракеты. Она просто лопнула при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип тоже разорвался на части при тестировании накачкой азота.

В ноябре прошлого года первый прототип Starship Mk также лопнул при испытаниях. У аппарата произошла аномалия с криогенным оборудованием.