30 мая 2020, 00:04
Третий прототип Starship Илона Маска взорвался при испытаниях. Видео
Прототип корабля Starship для межпланетных полетов взорвался при испытаниях в Техасе. Это уже третий по счету шаттл с начала года. Испытания транслирует американский специализированный сайт nasaspaceflight.com.
Компания SpaceX проводила огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Спустя некоторое время после теста возникла утечка топлива и прототип взорвался.
В апреле прототип Starship SN1 разорвало во время испытаний второй ступени ракеты. Она просто лопнула при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип тоже разорвался на части при тестировании накачкой азота.
В ноябре прошлого года первый прототип Starship Mk также лопнул при испытаниях. У аппарата произошла аномалия с криогенным оборудованием.