Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Отслеживающие в реальном времени повышение капиталов журнал Forbes и агентство Bloomberg пока не внесли изменений в свои рейтинги. Там Маск пока еще второй. Но, по данным бирж, он на один миллиард обогнал Безоса.

Рост благосостояния Маска за последний год стал самым быстрым в истории. В 2020 год он вошел с капиталом 27 миллиардов долларов и замкнул пятую десятку рейтинга самых богатых людей мира.

Стоимость акций Tesla за 2020 год выросла более чем в девять раз. Вместе с заработанными деньгами Маск увеличил свой капитал более чем на 150 миллиардов долларов. В июле он обогнал Уоррена Баффетта, став седьмым, а в ноябре подвинул Билла Гейтса со второго места.

За последний год Маск заработал больше, чем основатель Microsoft с состоянием 132 миллиарда долларов.

Между тем цена на акции Amazon продолжает падать после конфликта IT-корпораций с американскими властями.