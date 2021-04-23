Маск счел транспортировку россиян на МКС делом чести
Российских космонавтов могут перевозить на Международную космическую станцию на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Ее глава Илон Маск назвал это делом чести.
Потенциальную договоренность NASA с российскими коллегами насчет перевозке космонавтов на МКС Маск прокомментировал на пресс-конференции, которую посвятили запуску к станции пилотируемой миссии Crew-2. Основателя SpaceX процитировало РИА «Новости».
«Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на Dragon», — подчеркнул он.
Однако у Маска нет данных о статусе подобного соглашения. Миллиардер предположил, что всему виной могут быть «нарушения связи».
Crew Dragon стартовал к МКС 23 апреля. Он доставит на орбиту четырех астронавтов — двух американцев, француза и японца. Стыковка со станцией должна произойти 24 апреля, около полудня по московскому времени.
На МКС вновь прибывших встретят россияне Петр Дубров и Олег Новицкий, американцы Виктор Гловер, Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.