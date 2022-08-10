Маск продал акции Tesla почти на 7 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск совершил самую крупную для себя продажу активов. Он продал акции компании Tesla на сумму 6,9 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Генеральный директор Tesla продал около 7,92 миллиона акций стоимостью порядка 6,9 миллиарда 5 августа, согласно ряду нормативных документов, которые стали доступны после закрытия бирж США во вторник», — заявило агентство.

После продажи акций Маск отметил, что выкупит их в случае, если сделка по покупке компании Twitter на 44 миллиарда долларов не будет закрыта. Он решил не покупать платформу в июле. Суд по делу об отказе бизнесмена завершить покупку должен пройти в октябре 2022 года.

Предприниматель за последние десять месяцев продал акции Tesla на сумму примерно в 32 миллиарда долларов. На данный момент он владеет 14,84% ценных бумаг этой компании, уточнил ТАСС.