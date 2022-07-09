Маск не купит Twitter. Компания скрыла число ботов, но тянет миллиардера в суд

Илон Маск и его покупка Twitter снова приковали к себе внимание всего мира. Весной все ждали, вернет ли миллиардер в соцсеть экс-президента США Дональда Трампа и наложит запрет на цензуру, и казалось — сделке быть, но теперь самый богатый человек на Земле решил отказаться от покупки. Даже если ты и самый состоятельный на планете, платить за ботов все равно не хочется. А именно фейковые аккаунты и замалчивание их реального количества в соцсети стали причиной отказа Маска от этого проекта.

Число ботов не раскрыто

Илон Маск заявил руководству Twitter, что не будет покупать компанию. В качестве причины отказа юристы Маска указали на то, что Twitter не стал отвечать на многочисленные запросы по фейковым или спам-аккаунтам в соцсети. А это играет основополагающее значение для эффективности бизнеса.

Руководство Twitter в ответ заявило, что все равно намерено закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с Маском. А чтобы соглашение было выполнено — подаст на миллиардера в суд. Акции компании на фоне намечающегося скандала уже упали на 7%, но в Twitter убеждены, что правда за ними и хотя бы миллиард долларов Маск им хочет не хочет, а заплатит. Такие отступные были предусмотрены соглашением в случае, если сделка не состоится.

Источник фото: t.me/banksta

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с «360» заявил, что опасения Маска имеют под собой реальные основания. Он выразил уверенность, что ботов в Twitter гораздо больше, чем оговоренные по соглашению 5%.

Несколько лет назад Twitter начал борьбу с фейками. Они очень много всего поудаляли, но в целом, как мы понимаем, они удалили, скорее всего, не все и к Twitter из-за этого неоднократно предъявляли претензии со стороны разных структур. Поэтому, конечно, опасения Маска оправдались относительно ботов, он не смог снизить цену, а значит передумал покупать компанию за 44 миллиарда долларов Владимир Зыков

В Twitter заявляют, что будут судиться и требовать от Маска один миллиард долларов, как это предусмотрено было контрактом. Правда там есть особенности, обратил внимание Зыков. Они заключаются в том, что этот миллиард Twitter мог потребовать в случае, если бы сделка не состоялась по вине властей, регулирующих органов и так далее, отказ Маска в этот миллиард не входил, то есть такие риски компания не продумала, а именно так и произошло.

Победа будет за Маском?

«Twitter, конечно, уверен в своей правоте, но учитывая то, что говорит Маск, я думаю, что суд встанет на его сторону, но это будет сокрушительное поражение для Twitter. По словам юристов Маска, Twitter очень много чего нарушил, например они уволили треть персонала, часть топ-менеджеров, а Маск в соглашении указывал, что такое делать нельзя. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, если Маск сможет доказать эти нарушения то они будут очень показательны», — добавил собеседник «360».

Источник фото: РИА «Новости»

Эксперт объяснил, что судебный процесс не выгоден Twitter, потому что если он будет открытый, то пользователи и пресса узнают реальное количество фейковых аккаунтов в соцсети, потому что юристы Маска наверняка будут озвучивать свои данные. Вероятно, за этим последуют громкие публикации, скандалы, что однозначно не означает ничего хорошего для репутации.

При этом информация о том что Маск покупает компанию, ранее им очень помогла, потому что остальные IТ-компании на фоне текущего кризиса очень сильно просели, а у Twitter падение было меньше — их спасло появление миллиардера, напомнил Зыков.

Источник фото: РИА «Новости»

«Хотя инвесторы в целом ожидали, что Маск не будет покупать Twitter, поэтому они не так активно вкладывались и акции Twitter до этого подешевели. Инвесторы были уверены что сделка не состоится. Но сейчас для компании это будет серьезный удар. Потому что если Twitter проиграет и в суде станет известно о большом количестве ботов, то компания сильно просядет, процентов на 60», — предупредил он.

Страх свободы слова

Весной Маск заявлял, что хочет отменить цензуру в Twitter. Это желание вернуть свободу слова в микроблогах не вызвало радости у американского истеблишмента. В апреле издание Fox Business сообщило о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции начали совместное расследование нормативно-правовых проблем Маска, главным образом связанных с Tesla. Иными словами, речь могла идти о попытке надавить на бизнесмена за желание дать высказываться всем. Правда, забаненный Трамп так и не согласился туда возвращаться.

На фоне таких сообщений возникает вопрос — не могло ли это подтолкнуть Маска к отказу. А боты просто стали еще одним предлогом. Однако эксперт такую точку зрения не разделил.

Маск в принципе никого не боится. Я думаю, что все дело в том, что он реально посчитал количество фейков. Я думаю, это будет какое-то ужасное число и поэтому решил выйти из сделки. То есть причина в том, что там большое количество ботов, а платить за ботов никто не хочет Владимир Зыков

Директор АППСИМ добавил, что сейчас начался уже безвозвратный процесс. То есть на сделке, скорее всего, можно ставить крест. По его мнению, если в досудебном порядке стороны еще сядут за стол переговоров — это будет последний шанс. Но если суд завершится, переиграть что-то будет уже невозможно. Миллиардер не станет покупать компанию, даже если ее рыночная стоимость упадет впоследствии.

У Twitter тоже есть шансы в суде

Если Зыков выразил уверенность, что Twitter может ждать болезненное поражение, то судебный юрист и правозащитник Владимир Комсолев заявил об обратном. По его мнению, суд, скорее всего, примет сторону компании.

«Что касается самой сделки и ее условий, стороны всегда предварительно определяют основные условия, все обязательства, которые наступят в будущем. В данном случае это было приобретением Маском компании Twitter. И эти обязательства стороны на себя взяли, предусмотрев риски с фейковыми аккаунтами. Закрепив такие условия, стороны могут ссылаться на это и тем самым расторгнуть договор», — пояснил специалист.

По его словам, вероятность того, что владельцы Twitter, выиграют достаточно велика. Если рассматривать позицию Илона Маска, как ответчика в суде, то если подтвердится, что число ботов не выше 5%, может последовать несколько вариантов развития событий, уточнил он.

Источник фото: РИА «Новости»

«Первый вариант — сделка будет признана законной, обоснованной для заключения и соответственно с Маска взыщут миллиард долларов. Но у его стороны может быть условие, что с учетом тех ботов, которые существуют, сумма должна быть меньшей, и суд, вероятно, закрыв сделку, признав ее законной, уменьшит соразмерно стоимость компании на определенный процент с учетом заключения экспертов оценщиков, которые определят ее стоимость», — сказал Комсолев.

По мнению юриста, именно на уменьшение стоимости компании и было и направлено это действие со стороны Маска. Потому что отказ миллиардера последовал в процессе сделки, и все условия ключевые были определены, пояснил он.

«Поэтому, на мой взгляд суд, удовлетворит исковые требования, но соразмерно уменьшит стоимость компании. У владельцев Twitter на сегодняшний день шансы победить выше, потому что есть соглашение, по которому была определена сделка, условия, но сам покупатель отказался, поэтому я думаю, что суд обяжет его выплатить соответствующую сумму, которая будет установлена уже в процессе. У владельцев Twitter есть все шансы на победу», — заключил он.