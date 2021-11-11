Основатель Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму больше 1,1 миллиарда долларов. Помог ему в этом опрос в Twitter. Об этом написало агентство Bloomberg.

Предприниматель, в проектах которого задействованы миллиардные суммы, устроил опрос в Twitter, в котором поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли ему продавать десятую часть акций Tesla. Больше половины респондентов ответили положительно, и Маск решил последовать их совету.

У миллиардера получилось продать больше 930 акций. Он решил передать часть своей компании инвесторам еще и потому, что его обвинили в неуплате налогов. Маск заявил, что в своих компаниях он зарплату не получает, и продажа активов остается единственным способом заплатить долги государству.

Массовое голосование подписчиков бизнесмена закончилось 7 ноября. Продать акции ему посоветовали почти 58% из них. Всего повлиять на судьбу компании решились 3 519 252, из которых 36,5 тысяч перепостили опрос на своей странице, а 48,8 тысяч включились в активное обсуждение возможной продажи акций в комментариях.