Илон Маск спросил совета о продаже акций Tesla у пользователей Twitter

Американский предприниматель и самый богатый человек в истории Илон Маск решил посоветоваться с пользователями Twitter о своих дальнейших действиях с акциями Tesla. Он спросил подписчиков, стоит ли ему продавать 10% своих акций. Макс организовал голосование и пообещал, что в любом случае последует его результатам.

«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», — написал Маск в Twitter. На данный момент в организованном им опросе приняли участие уже более 500 тысяч человек.

Маск объяснил свое стремление продать часть акций основанной им компании Tesla. Он написал, что продажа — единственный для него способ платить налоги. Макс не берет зарплату наличными и не получает бонусов, а потому налоги вычитать попросту не с чего.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск побил исторический рекорд. Он стал первым человеком на планете, чье состояние превысило $300 млрд. На втором месте остается Джефф Безос с $192,5 млрд, который долгое время лидировал в списке. Третью строчку занимает Бернард Арно со своей семьей. Четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс, который заработал $137,4 млрд. Пятерку самых богатых замкнул Ларри Эллисон — его состояние оценивают в $128,9 млрд.