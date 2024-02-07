Мир 07 февраля 2024, 03:27 Маск призвал арестовать тех, кто ратует за репрессии против Такера Карлсона Илон Маск: арестуйте тех, кто призывает к аресту Карлсона за его визит в Москву Billy Bennight/The Photo Access / Global Look Press

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Миллиардер Илон Маск призвал арестовать представителей американского истеблишмента, выступающих за репрессии против журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву и предстоящего интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение Маск высказал в соцсети Х.

Так предприниматель прокомментировал предупреждение Карлсону, что тот может стать вторым Джулианом Ассанжем, если не будет осторожен.

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«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — заявил Илон Маск.

Ранее Маск осудил идею запретить Карлсону въезд на родину, если журналист возьмет интервью у российского президента. Маск согласился, что такой запрет противоречил бы принципам журналистики и свободы информации.

Карлсон рассказал «Известиям», что хотел бы посетить Санкт-Петербург и Сибирь. Журналист отметил, что Россия представлялась ему совсем другой.