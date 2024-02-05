Мир 05 февраля 2024, 17:23 Маск осудил идею запретить Карлсону въезд в США из-за его визита в Россию Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал идею запретить журналисту из США Такеру Карлсону возвращаться на родину в случае, если он возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Маск в своей манере, коротко и емко, прокомментировал в соцсети Х слова представителя СМИ Брайана Красенштейна о том, что такой запрет противоречил бы принципам журналистики и свободы информации.

«Я согласен с этой позицией», — заявил миллиардер.

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О приезде Карлсона в Россию стало известно 4 февраля. Позже RT опубликовал кадры его завтрака в московском отеле. Журналист пояснил, что хочет пообщаться с местными жителями, а на вопрос о том, планирует ли он брать интервью у Путина, ответил туманно: «Посмотрим». После этого американские пользователи соцсетей принялись критиковать Такера Карлсона. Однако его американский коллега Красенштейн напомнил, что пресса берет интервью у любых спикеров вне зависимости от их политической позиции.