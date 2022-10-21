Мир 21 октября 2022, 03:32 Маск уволит 75% сотрудников Twitter после покупки — СМИ WP: Маск планирует уволить 75% сотрудников Twitter после покупки Илон Маск / YouTube

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Американский предприниматель Илон Маск планирует уволить 75% сотрудников Twitter, если сделка о покупке завершится. Однако компанию ожидают массовые сокращения при любом исходе дела, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документы.

По информации газеты, миллиардер уведомил потенциальных инвесторов о планах по масштабному сокращению штата. В компании на данный момент работает 7,5 тысячи человек. Аналитики назвали такое сокращения «невообразимыми» и заявили, что это грозит безопасности пользователей.

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Если сделка с Маском не состоится, то нынешнее руководство к концу 2023 года сократит фонд оплаты труда на 800 миллионов долларов, что приведет к увольнению почти четверти сотрудников. Также нынешние владельцы хотят сократить инфраструктуру, включая центры обработки данных.

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Из-за сделки с Twitter Илон Маск попал под следствие федеральных властей. После подписания бумаг сделку приостановили, так как Маск ждал результаты проверки о количестве спама и фейковых учетных записей. В начале июля бизнесмен отказался от приобретения Twitter, после чего руководство соцсети подало иск в суд.