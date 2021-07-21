Маск поздравил Безоса с успешным полетом в космос

Глава компании Blue Origin Джефф Безос совершил успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard. С этим событием богатейшего человека в мире поздравил американский бизнесмен Илон Маск.

«Поздравляю», — написал Маск в Twitter под видео с приземлением корабля компании Blue Origin.

Первый суборбитальный полет New Shepard состоялся 20 июля. Корабль стартовал с пусковой площадки Blue Origin в Ван-Хорне в штате Техас. На борту находился сам Безос, а также его младший брат Марк. Еще в состав экипажа вошла 82-летняя Уолли Фанк, которая в молодости была профессиональной летчицей, а также 18-летний Оливер Деймен. Женщина стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а парень — самым молодым.

Сейчас Безос является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов. Маск занимает вторую строчку рейтинга, составленного агентством Bloomberg. Состояние американского бизнесмена превышает 181 миллиард долларов.