Безос опубликовал видео из капсулы во время полета в космос

Экс-глава компании Amazon и один из самых богатых людей в мире, Джефф Безос, совершил успешный суборбитальный полет. Он опубликовал в своем Instagram видео из капсулы во время нахождения в космосе. Безос также отметил, что его компания Blue Origin осуществит еще два пилотируемых полета в 2021 году.

На кадрах можно видеть, как Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен кидают друг другу маленький мячик и кувыркаются в невесомости.

Корабль New Shepard стартовал с пусковой площадки Blue Origin в Ван-Хорне в штате Техас в 16:12 по московскому времени. Меньше чем через пять минут после старта от ракеты-носителя отделилась капсула с людьми и продолжила подниматься выше.

В 16:16 по московскому времени капсула находилась на высоте около 106 километров над Землей, поднявшись над условной границей между атмосферой Земли и космосом — на так называемой линии Кармана.

После этого Безос и еще три космических пассажира капсулы провели в невесомости несколько минут. Затем начался их путь домой. В 16:20 капсула вошла в атмосферу Земли, раскрыв парашюты. Продолжительность полета составила чуть более 10 минут.