Европарламент предложил вызвать Маска из-за новой политики Twitter | 360°

Мир 09 ноября 2022, 01:04 Европарламент предложил вызвать Маска из-за новой политики Twitter Европарламент намерен потребовать от Илона Маска объяснений из-за Twitter YouTube

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Депутаты либеральной фракции Европарламента (Renew Europe) выступили с предложением пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на парламентские слушания для обсуждения проводимой им реформы в соцсети. Они захотели получить у него объяснения насчет политики, которую он выбрал для Twitter.

Представители фракции направили письмо председателю Европарламента Роберте Метсоле.

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«Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения беспокоит: свобода слова — да», — написала один из авторов предложения депутат из Нидерландов Софи ин’т Велд в Twitter.

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В частности, опасения у евродепутатов вызывают «ослабления норм» в соцсети, в том время как ведется «борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти».

По словам координатора Европарламента по внутреннему рынку евродепутата из Чехии Диты Чарназова, «Маск должен прийти, чтобы понять правила игры в Европе».

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter должна стать самым точным источником информации о мире. Бизнесмен недавно купил компанию Twitter Inc, после этого он уволил около половины ее сотрудников.