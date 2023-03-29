Мир 29 марта 2023, 02:53 Маск поставил под сомнение интеллект Билла Гейтса Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за «ограниченный» интеллект flickr

Читать 360tv в

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал одного из основателей Microsoft Билла Гейтса из-за его высказываний про искусственный интеллект. Свой пост предприниматель опубликовал в Twitter.

«Я помню первые личные встречи с Гейтсом. Его понимание в ИИ и тогда было ограниченным. И с тех пор ничего не поменялось», — написал он.

Реклама

Так Маск прокомментировал информацию о том, что основатель Microsoft встречался с командой стартапа OpenAI и разработчиками чат-бота ChatGPT.

Согласно официальным данным, Гейтс проводит встречи с командой OpenAI с 2016 года. По словам миллиардера, последнее обсуждение состоялось в сентябре 2022 года. Билл Гейтс не занимает никаких должностей в Microsoft с 2020 года.

Американский бизнесмен Илон Маск снова стал первым в рейтинге самых богатых люде й планеты по версии агентства Bloomberg. Состояние предпринимателя оценили в 187,1 миллиарда долларов. Владелец Tesla обошел в рейтинге президента группы компаний LVMH Бернара Арно с состоянием в 185,3 миллиарда долларов.