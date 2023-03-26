Мир 26 марта 2023, 08:34 Маск оценил актуальную стоимость Twitter лишь в половину цены покупки — СМИ The Information: бизнесмен Маск оценил текущую стоимость Twitter в 20 миллиардов долларов Unsplash

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Предприниматель Илон Маск оценивает текущую стоимость Twitter в сумму вдвое ниже той. за которую покупал эту компанию. Об этом написал портал The Information, сославшись на источник, имеющий доступ к внутренней переписке в Twitter.

Бизнесмен предложил сотрудникам вознаграждение в виде акций из расчета общей стоимости компании приблизительно в 20 миллиардов долларов. Приобретал он ее за 44 миллиарда.

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«Это прямое признание того, насколько упала стоимость компании со времени сделки», — констатировали в издании.

Официалных комментариев по этим данным пока нет.

Ранее стало известно, что доход Twitter в декабре прошлого года снизился на 40% из-за отказа рекламодателей от продолжения сотрудничества.

Сам Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, потерявший самую крупную в истории сумму из личного состояния. После того как акции основанной им компании Tesla подешевели, Маск лишился более 165 миллиардов долларов.