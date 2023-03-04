Мир 04 марта 2023, 12:00 Выручка Twitter резко упала из-за отказов рекламодателей WSJ: выручка Twitter в декабре снизилась на 40% Unsplash

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Доход американской компании Twitter в декабре 2022 года упал на 40% после отказа рекламодателей продолжать сотрудничество. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Снижение финансовых показателей спровоцировал отказ рекламодателей сотрудничать с Twitter после приобретения компании главой Tesla и SpaceX Илоном Маском в октябре 2022 года.

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О снижении прибыли рассказало руководство Twitter, так как теперь компания перешла в разряд частных и больше не публикует финансовую отчетность.

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В конце января Маск обсудил с конгрессменами политику площадки для демократов и республиканцев.

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