04 марта 2023, 12:00
Выручка Twitter резко упала из-за отказов рекламодателей
WSJ: выручка Twitter в декабре снизилась на 40%
Доход американской компании Twitter в декабре 2022 года упал на 40% после отказа рекламодателей продолжать сотрудничество. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.
Снижение финансовых показателей спровоцировал отказ рекламодателей сотрудничать с Twitter после приобретения компании главой Tesla и SpaceX Илоном Маском в октябре 2022 года.
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О снижении прибыли рассказало руководство Twitter, так как теперь компания перешла в разряд частных и больше не публикует финансовую отчетность.
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В конце января Маск обсудил с конгрессменами политику площадки для демократов и республиканцев.
Ранее американская социальная сеть анонсировала продажу имен пользователей. Предложить свою цену за имена, символы и цифры, которые следуют после значка @, станет возможным на онлайн-аукционах.
Соцсети
Илон Маск
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