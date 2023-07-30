Мир 30 июля 2023, 02:10 Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма для запуска дронов NYT: Маск отказался предоставить Украине доступ к сети Starlink около Крыма Pixabay

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Американский бизнесмен Илон Маск нарушил планы ВСУ, отказавшись предоставить Украине доступ к сети Starlink у границ Крыма. Об этом сообщила газета The New York Times.

По информации издания, Маск несколько раз ограничивал доступ Украины к спутникам во время конфликта.

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«В какой-то момент он отклонил просьбу украинских военных включить терминал возле Крыма», — сказано в материале.

Газета указала, что это решение американского миллиардера повлияло на стратегию ВСУ на поле боя. У Маска есть свои «красные линии», которые он не позволяет пересекать. В частности, потенциальная атака на Крым с использованием технологий Starlink.

Более 42 тысяч терминалов Starlink в настоящее время используют на Украине военные, говорится в материале. Терминалы используют для координации ударов БПЛА и сбора разведданных.

ВСУ назвали использование терминалов Starlink в военных целях «творческим подходом» из-за нехватки оборудования. Украинские боевики применяют терминалы для обнаружения авиации России.