Мир 19 июля 2023, 15:14 ВСУ назвали использование терминалов Starlink в военных целях «творческим подходом» WSJ: ВСУ признали, что применяют терминалы Starlink для обнаружения авиации России Википедия

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Использование ВСУ терминалов Starlink для обнаружения российской авиации на расстоянии перестало быть секретом. Украинские военные признали это, объяснив, что из-за нехватки оборудования им приходится «искать творческий подход», написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в непростых условиях ВСУ идут на разные ухищрения например: недавно украинские военные залезли на кучу шлака ради установки камеры, подключенной к терминалу Starlink, — тот, в свою очередь, работал от генератора.

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«Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российскую авиацию на расстоянии», — пояснили авторы материала.

Недавно на правобережье Днепра российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ.

Проект спутниковой Starlink с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке Земли.