Мир 18 ноября 2022, 01:44 Маск осудил юридические фирмы США за манипулирование клиентами Владелец SpaceX и Tesla Маск раскритиковал закон США о коллективных исках YouTube

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что действующее законодательство о коллективных исках является тяжелым бременем для населения. По его мнению, закон нуждается в реформе. Такую точку зрения Маск выразил в Twitter, комментируя иск против себя со стороны акционеров компании Tesla.

Бизнесмен считает, что юридические фирмы манипулируют своими клиентами при коллективных исках.

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«Настоящей нападающей стороной в коллективных исках являются юрфирмы, а не люди. Юристы попросту находят кого-нибудь, чтобы сделать своей марионеткой», — написал Маск.

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Владелец SpaceX считает, что это также является причиной непомерно высоких цен на медицинское обслуживание в США.

Иск акционеров Tesla против Маска начали рассматривать 17 ноября в суде штата Делавэр. Он касается компенсационных выплат в компании. В частности, выплаты, полученной бизнесменом от собственного предприятия в 2018 году. Тогда совет директоров одобрил выдачу ему компенсации в 50 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Илон Маск выбрал кандидатуру своего потенциального преемника на должности генерального директора компании Tesla Motors. Однако личность возможного гендиректора пока не раскрывается. На прошлой неделе акции компании опустились до минимума за последние два года.