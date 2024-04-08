Мир 08 апреля 2024, 23:34 Маск опроверг фейковую активность России в соцсети X Илон Маск: в соцсети X нет фейковой активности России, в отличие от Запада flickr

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В соцсети X не наблюдали значительной активности России ради оказания влияния с помощью фейков, такие усилия исходят только от стран Запада. Таким заявлением поделился американский предприниматель и владелец X Илон Маск.

«Мы не видим российской активности, если честно, в системе. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — сказал он.

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Компанию X Corp. Маск основал в 2023 году для поглощения соцсети Twitter, что в итоге и произошло. Позже новое руководство провело ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter сменили на Х.

Ранее бизнесмен сравнил вступление Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом. Своей точкой зрения Маск поделился на фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что целью июльского саммита альянса будет «возведение моста» к членству Украины в блоке.