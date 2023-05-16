Мир 16 мая 2023, 10:24 Маск обвинил Сороса в стремлении уничтожить человечество Бизнесмен Илон Маск: Сорос ненавидит человечество и хочет уничтожить цивилизацию Flickr

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Американский финансист Джордж Сорос руководствовался не благими намерениями, когда создавал свои фонды, на самом деле миллиардер хочет уничтожить цивилизацию. Таким мнением в Twitter поделился бизнесмен Илон Маск.

«Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — написал глава компании Tesla.

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Накануне сообщения о смерти Джорджа Сороса начали появляться в соцсетях. Утверждалось, что причиной смерти финансиста стал инфаркт. Позже 92-летний миллиардер опроверг эту информацию, написав в Twitter, что он «жив и здоров».

Ранее Сороса уличили в финансировании видных деятелей СМИ, включая репортеров CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и The Washington Post. По данным американской организации Media Research Center, с помощью этих вложений миллиардер установил связи с рядом известных представителей СМИ как в США, так и за рубежом, чтобы они внушали его взгляды миллионам людей по всему миру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила выделение средств Соросом журналистам для освещения событий в угодном ему ключе с ядерным взрывом для США.