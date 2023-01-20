Мир 20 января 2023, 16:49 Демократия США отправится на помойку. Захарова отреагировала на данные о связях СМИ с Соросом Захарова: если связи СМИ США с Соросом подтвердятся, место их демократии на помойке РИА «Новости»

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Заявление о том, что миллиардер Джордж Сорос потратил 131 миллион долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет, можно сравнивать с ядерным взрывом для США. Такое мнение выразила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, в случае, если данные о получении ведущими американскими СМИ денег за корректировку подачи информации подтвердятся, то демократию США можно будет просто выбросить на помойку истории, предварительно завернув в конституцию страны.

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«Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства», — напомнила Захарова.

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Информацию о том, что Джордж Сорос платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и The Washington Post, опубликовала американская организация Media Research Center. По данным MRC, с помощью этих вложений миллиардер установил связи с рядом известных представителей СМИ как в США, так и за рубежом, чтобы они внушали его взгляды миллионам людей по всему миру.