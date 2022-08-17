Маск назвал шуткой сообщение о покупке ФК «Манчестер Юнайтед»

Основатель Теslа и SрасеХ Илон Маск опроверг информацию о своей покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Миллиардер пояснил, что просто пошутил, когда написал, что решил купить команду.

«Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд», — сообщил Маск в Twitter.

Там же он ранее заявил и о покупке «Манчестер Юнайтед». Так предприниматель ответил на другой твит о том, что поддерживает «левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии».

Этот клуб является одним из самых популярных в мире. Но сейчас в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) команда занимает последнюю строчку. Притом, что за всю свою историю «Манчестер Юнайтед» 20 раз становился победителем АПЛ, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов.

Сейчас клубом владеет семейство Глейзеров. Болельщики настроены к ним очень негативно. Претензии высказываются уже давно.

Весной прошлого года Глейзеры заявляли о готовности продать «Манчестер Юнайтед» за четыре миллиарда фунтов стерлингов (4,8 миллиарда долларов).