Илон Маск решил купить «Манчестер Юнайтед»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил купить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». О своем приобретении он написал в Twitter.

«Помимо всего прочего я покупаю „Манчестер Юнайтед“, не благодарите», — заявил Маск в соцсети.

Сейчас клубом владеет семейство Глейзеров. Болельщики уже давно негативно высказываются в адрес владельцев команды.

Главным исполнительным директором футбольного клуба является британец Ричард Арнольд. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) команда занимает последнюю строчку. «Манестер Юнайтед» набрал ноль очков.

Футбольный клуб основали в 1878 году. Свое нынешнее название он получил в 1902 году. За всю историю клуба команда 20 раз становилась победителем АПЛ, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» является одним из самых популярных футбольных клубов в мире.

Ранее Маск продал акции компании Tesla на сумму 6,9 миллиарда долларов. Продажа активов стала самой крупной для бизнесмена. При этом Маск заявил, что выкупит акции, если ему не удастся закрыть сделку по покупке Twitter.