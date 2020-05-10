Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии

Tesla перенесет штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты из Калифорнии в другой американский штат. Причиной стал запрет местных властей возобновить производство электрокаров из-за распространения коронавируса.

«Честно говоря, это последняя капля. Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру и будущие программы в Техас или Неваду», — написал в Twitter глава компании Илон Маск.

Так он отреагировал на решение властей калифорнийского округа Аламеда, запретивших заводу Tesla возобновить работу в ближайшее время.

По словам бизнесмена, дальнейшая судьба завода Теslа в городе Фримонт (округ Аламида), будет зависеть от того, как в будущем власти будут обходиться с компанией.

Маск намерен обжаловать решение окружных властей. Также он заявил, что Tesla является последней автомобилестроительной компанией в Калифорнии.

Производство на заводе во Фримонте остановили в конце марта из-за распространения коронавируса в США. 7 мая губернатор штата Гевин Ньюсом разрешил некоторым производствам возобновить работу.