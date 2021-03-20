Маск написал сообщение на русском языке, но ошибся

Россиянин Егор Крючков признался в подготовке кибератаки на компьютерную сеть Tesla. Эту новость прокомментировал основатель компании Илон Маск. Он написал сообщение в соцсети на русском языке, но допустил ошибку.

Новость о признании вины Крючковым опубликовал в Twitter портал Teslarati. Среди комментариев оказалось сообщение Маска. Бизнесмен написал: «Преступленіе и наказаніе». Он использовал русские слова, но вместо буквы «и» вставил латинскую «i».

Под сообщением Маска сразу же появились пользователи, которые перевели фразу на английский язык. Кроме того, подписчики напомнили, что «Преступление и наказание» — это роман Федора Достоевского.

Ранее Минюст США сообщил, что россиянин Егор Крючков в федеральном суде признал вину в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Для этого мужчина несколько раз приезжал из Калифорнии в Неваду и пытался склонить сотрудника компании к установке вредоносного ПО. Крючкова задержали в конце августа 2020 года, а приговор ему огласят 10 мая.