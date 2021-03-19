Россиянин признал вину в суде США в сговоре для кибератаки на Tesla

В США россиянин Егор Крючков во время суда признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Приговор ему огласят 10 мая.

«Гражданин России сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании», — сообщили на сайте Минюста США.

Как сообщили в суде, 27-летний Егор Крючков в период с 1 августа по 21 августа 2020 года неоднократно ездил из Калифорнии в Неваду, пытаясь склонить сотрудника крупной американской компании к установке вредоносной программы в компьютерную сеть организации. Она должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги. За работу он предложил заплатить сотруднику биткоином. После встречи с Крючковым сотрудник сообщил о предложении в полицию. Крючкова задержали 22 августа.

В материалах ведомства не названа компания, однако основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была именно его организация.