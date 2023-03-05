Мир 05 марта 2023, 20:09 Машины скорой помощи, предназначенные для Украины, сожгли в Польше TVN24: в Польше сожгли предназначенные для Украины машины скорой помощи Pxhere

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Два автомобиля скорой помощи, которые должны были поставить в Харьков, подожгли в Польше, сообщил местный телеканал TVN24. Подозреваемого уже задержали.

По данным канала, в результате поджога обгорели не только две скорые, но и два находившихся рядом автомобиля. Известно, что медицинские машины должны были 4 марта выехать из Радлова на Украину — в одну из больниц Харькова.

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Теперь социальный фонд «Сила будущего», занимавшийся поставкой автомобилей, собирает деньги на новые скорые. Как только их купят, то попытаются снова отправить в Харьков.

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По информации TVN24, подозреваемому в поджоге скорых 35 лет. Его мотивы пока неизвестны. Данные о его личности телеканал не привел.

В конце января издание KRKnews сообщило о растущем недовольстве местных жителей из-за поведения украинских беженцев, которые постоянно устраивают пикеты на главной площади. Горожане сравнили происходящее с оккупацией и призвали власти положить этому конец.